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Смертельний буревій у Києві: загинули чоловіки віком 65 і 35 років, ще сім людей травмовано

Київ • УНН

 • 408867 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Через наслідки негоди зі шквальним вітром у столиці вже двоє загиблих - чоловіки віком 65 і 35 років. Ще сім людей отримали поранення. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Смертельний буревій у Києві: загинули чоловіки віком 65 і 35 років, ще сім людей травмовано

Цитата

"Через наслідки негоди зі шквальним вітром у столиці вже двоє загиблих - чоловіки віком 65 і 35 років.
7 мешканців Києва отримали травми й переломи. Пʼятьох медики госпіталізували в лікарні столиці. Двом надали допомогу на місці", - повідомив Кличко.

Деталі

За словами міського голови, зафіксовані факти падіння чи пошкодження понад 250 дерев. На ліквідацію наслідків буревію задіяні 34 одиниці техніки та 208 працівників Аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд» та аварійні бригади комунальників в районах міста.

Додамо

У той же час у КМДА повідомили, що внаслідок дощу та сильних поривів вітру в столиці пошкоджено:

- один житловий будинок;

- три кіоски;

- чотири авто.

Зафіксовано 8 випадків падіння дерев на проїжджу частину. Одне дерево впало на трамвайні колії. Також зафіксоване падіння банеру.

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