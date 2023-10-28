Смертельный ураган в Киеве: погибли мужчины в возрасте 65 и 35 лет, еще семь человек травмированы
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Из-за последствий непогоды со шквальным ветром в столице уже двое погибших - мужчины в возрасте 65 и 35 лет. Еще семь человек получили ранения. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.
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"Из-за последствий непогоды со шквальным ветром в столице уже двое погибших - мужчины в возрасте 65 и 35 лет.
7 жителей Киева получили травмы и переломы. Пятерых медики госпитализировали в больницы столицы. Двум оказали помощь на месте", - сообщил Кличко.
Детали
По словам городского головы, зафиксированы факты падения или повреждения более 250 деревьев. На ликвидацию последствий урагана задействованы 34 единицы техники и 208 работников Аварийно-диспетчерской службы КО «Киевзеленстрой» и аварийные бригады коммунальщиков в районах города.
Добавим
В то же время в КГГА сообщили, что в результате дождя и сильных порывов ветра в столице повреждены:
- один жилой дом;
- три киоска;
- четыре авто.
Зафиксировано 8 случаев падения деревьев на проезжую часть. Одно дерево упало на трамвайные пути. Также зафиксировано падение баннера.