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Ураган в Киеве: число пострадавших возросло, порывами ветра поврежден самый большой флаг Украины

Киев • УНН

 • 143587 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Из-за урагана в Киеве погибли два человека, пострадали - 8, сообщили в субботу в КГВА. Как отметили в КГГА, среди последствий непогоды - повреждение порывами ветра самого большого флага Украины, пишет УНН.

Ураган в Киеве: число пострадавших возросло, порывами ветра поврежден самый большой флаг Украины

Цитата

"По состоянию на 18:30 в столице в результате дождя и сильных порывов ветра: погибло – 2 человека, пострадало – 8 человек", - говорится в сообщении.

Детали

"Также порывами ветра был поврежден самый большой флаг Украины – несмотря на то, что накануне его приспустили для сохранения целостности. Его заменят на подготовленное запасное полотнище сразу после улучшения погодных условий", - сообщили в КГГА.

Как сообщили в КГВА, в целом ситуация следующая:

  • Повреждены жилые дома – 2
  • Повреждена крыша дома – 17
  • Повреждено киосков – 3
  • Повреждены автомобили – 10
  • Падение баннеров в результате порыва ветра – 1
  • Опасные конструкции (металлические, заборы, окна) – 8
  • Поваленные деревья – 203
  • Поврежденные деревьев – 130
  • Падение деревьев на проезжую часть – 25
  • Падение деревьев на проезжую часть – 23
  • Падение деревьев на трамвайные пути – 3

По данным КГГА, на данный момент повреждено или повалено более 780 деревьев.

"Пассажирский транспорт работает в полном объеме. Поврежденная контактная троллейбусная сеть восстановлена. Дороги проездные, ограничений движения нет", - указали в КГГА.

При этом в КГВА добавили, что "на улице Днепровская Набережная, предварительно, от порывов сильного ветра, на проезжую часть упал светофор".

Вследствие чего было было заблокировано все движение по улице Днепровская Набережная в сторону Дарницкого моста.

"Силами экипажа Муниципальной охраны города и неравнодушных водителей светофор был убран с проезжей части на обочину. Движение транспорта разблокировано", - сообщили в КГВА.

Оперативная информация обновляется и уточняется.

Продолжается ликвидация последствий непогоды. Задействованы все необходимые службы.

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