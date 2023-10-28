Ураган в Киеве: число пострадавших возросло, порывами ветра поврежден самый большой флаг Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Из-за урагана в Киеве погибли два человека, пострадали - 8, сообщили в субботу в КГВА. Как отметили в КГГА, среди последствий непогоды - повреждение порывами ветра самого большого флага Украины, пишет УНН.
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"По состоянию на 18:30 в столице в результате дождя и сильных порывов ветра: погибло – 2 человека, пострадало – 8 человек", - говорится в сообщении.
Детали
"Также порывами ветра был поврежден самый большой флаг Украины – несмотря на то, что накануне его приспустили для сохранения целостности. Его заменят на подготовленное запасное полотнище сразу после улучшения погодных условий", - сообщили в КГГА.
Как сообщили в КГВА, в целом ситуация следующая:
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- Повреждены жилые дома – 2
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- Повреждена крыша дома – 17
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- Повреждено киосков – 3
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- Повреждены автомобили – 10
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- Падение баннеров в результате порыва ветра – 1
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- Опасные конструкции (металлические, заборы, окна) – 8
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- Поваленные деревья – 203
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- Поврежденные деревьев – 130
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- Падение деревьев на проезжую часть – 25
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- Падение деревьев на проезжую часть – 23
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- Падение деревьев на трамвайные пути – 3
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По данным КГГА, на данный момент повреждено или повалено более 780 деревьев.
"Пассажирский транспорт работает в полном объеме. Поврежденная контактная троллейбусная сеть восстановлена. Дороги проездные, ограничений движения нет", - указали в КГГА.
При этом в КГВА добавили, что "на улице Днепровская Набережная, предварительно, от порывов сильного ветра, на проезжую часть упал светофор".
Вследствие чего было было заблокировано все движение по улице Днепровская Набережная в сторону Дарницкого моста.
"Силами экипажа Муниципальной охраны города и неравнодушных водителей светофор был убран с проезжей части на обочину. Движение транспорта разблокировано", - сообщили в КГВА.
Оперативная информация обновляется и уточняется.
Продолжается ликвидация последствий непогоды. Задействованы все необходимые службы.
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