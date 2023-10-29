Ликвидация последствий непогоды: свет вернули более 250 тысячам семей — ДТЭК
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. На Киевщине продолжаются работы по ликвидации последствий штормовой погоды. Энергетики уже вернули свет 257 940 семьям. Об этом сообщили ДТЭК Киевские региональные электросети, пишет УНН.
Цитата
"Мы продолжаем ликвидировать последствия стихии, бушевавшей на территории всей Киевщины с ночи 27 октября.
За сутки восстановили работу 273 линий 10 кВ и 6 871 трансформаторной подстанции, вернули свет 257 940 семьям",– говорится в сообщении ДТЭК.
Детали
Сейчас еще 148 бригад продолжают работать над восстановлением еще 126 линий 10 кВ и 2 472 трансформаторных подстанций. Без света пока остаются 72 674 дома.
Работы осложнены большим количеством поваленных деревьев и оборванных проводов.
Погодные условия стабилизировались, и в планах энергетиков до конца суток подключить все линии 10 кВ, после чего будут работать над точечными заявками.
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Напомним
В столице наблюдались сильные порывы ветра — 25 м/c.
В результате непогоды в Киеве погибли два человека, пострадали — 8.