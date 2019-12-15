Штаб ООС: ситуація на ділянках розведення залишається стабільною
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Ситуація на ділянках розведення в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі залишається стабільною, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
На ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною. Режим тиші дотримується. Перевезення населення між відновленим мостом та КПВВ "Станиця Луганська" здійснюється автобусом та двома електромобілями. Перевезено 2094 пасажирів.
Представники ДСНС України щоденно, з обох боків дороги, проводять обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів. Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста, у разі потреби, надають людям медичну допомогу.
На ділянках розведення №2 та №3 обстановка стабільна. Тривають заходи щодо дотримання режиму тиші.
Нагадаємо, впродовж поточної доби бойовики на Донбасі шість разів обстріляли позиції українських військових.