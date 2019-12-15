ООС: бойовики шість разів відкривали вогонь, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Впродовж поточної доби бойовики на Донбасі шість разів обстріляли позиції українських військових, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші підрозділи з гранатометів різних систем та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні пресцентру.
Всі 6 обстрілів позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
- неподалік Луганського та Кримського – зі станкових протитанкових гранатометів;
- двічі біля Кримського - зі станкових протитанкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та підствольних гранатометів;
- в районі Хутора Вільного – з автоматичних гранатометів;
- поряд Світлодарська – зі станкових протитанкових гранатометів та автоматичних гранатометів;
- поблизу Зайцевого – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
"Сьогодні, 15 грудня, внаслідок підступних обстрілів противником один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - зазначили у штабі.
Нагадаємо, 14 грудня, збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню.