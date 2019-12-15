ООС: бойовики шість разів відкривали вогонь, є поранений

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Впродовж поточної доби бойовики на Донбасі шість разів обстріляли позиції українських військових, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші підрозділи з гранатометів різних систем та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні пресцентру.

Всі 6 обстрілів позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

- неподалік Луганського та Кримського – зі станкових протитанкових гранатометів;

- двічі біля Кримського - зі станкових протитанкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та підствольних гранатометів;

- в районі Хутора Вільного – з автоматичних гранатометів;

- поряд Світлодарська – зі станкових протитанкових гранатометів та автоматичних гранатометів;

- поблизу Зайцевого – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Сьогодні, 15 грудня, внаслідок підступних обстрілів противником один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - зазначили у штабі.

Нагадаємо, 14 грудня, збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню.

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