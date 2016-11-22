Штаб допомоги бездомним працюватиме у Києві в зимовий період

За даними відомства, на зимовий період, з 1 грудня 2016 року до 1 квітня 2017 року, у столиці організують соціальне патрулювання.

Окрім того, на зазначений період буде створено міський оперативний штаб допомоги бездомним особам та координації соціального патрулювання у зимовий період. Також, згідно з розпорядженням, на базі Будинку соціального піклування створять три виїзні бригади для здійснення соціального патрулювання на зазначений період.

За несприятливих погодних умов Департамент соціальної політики збільшить до 30% кількість ліжко-місць у Будинку соціального піклування (вул. Суздальська, 4/6), Київському центрі соціальної адаптації престарілих, інвалідів та інших осіб, що не мають постійного місця проживання (с. Ясногородка).