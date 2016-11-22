Штаб помощи бездомным будет работать в Киеве в зимний период

По данным ведомства, на зимний период, с 1 декабря 2016 года до 1 апреля 2017 года, в столице организуют социальное патрулирование.

Кроме того, на указанный период будет создан городской оперативный штаб помощи бездомным лицам и координации социального патрулирования в зимний период. Также, согласно распоряжению, на базе Дома социальной заботы создадут три выездных бригады для осуществления социального патрулирования на указанный период.

При неблагоприятных погодных условиях Департамент социальной политики увеличит до 30% количество койко-мест в Доме социальной заботы (ул. Суздальская, 4/6), Киевском центре социальной адаптации престарелых, инвалидов и других лиц, не имеющих постоянного места жительства (с. Ясногородка).