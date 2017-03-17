Штаб АТО: є домовленість режиму тиші для робіт на Донецькій фільтрувальній станції
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. В результаті домовленості про режим тиші сьогодні планується проведення ремонтних робіт на Донецькій фільтрувальній станції. Про це УНН в ексклюзивному коментарі повідомив речник штабу АТО Сергій Жмурко.
“Планується проведення робіт на Донецькій фільтрувальній станції. Лінії електропередач відремонтовані, є світло. Є домовленість режиму тиші, і зараз розпочинаються роботи. Якщо не буде відкрито вогонь, то ДФС буде запущено, і місто і населені пункти, які вона забезпечує водою, отримає водопостачання”, — повідомив він.
Він зазначив, що якщо протягом дня обстріли не відновляться, то до кінця дня фільтрувальна станція запрацює.
“До кінця світлого часу доби (запрацює станція — ред.), робочого дня. Але для цього потрібно, аби не було обстрілів і можна було забезпечити безпеку ремонтній бригаді”, — додав він.
Як повідомляв УНН, 16 березня лінію електропередач поблизу Авдіївки відновили.