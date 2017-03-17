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Штаб АТО: есть договоренность режима тишины для работ на Донецкой фильтровальной станции

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. В результате договоренности о режиме тишины сегодня планируется проведение ремонтных работ на Донецкой фильтровальной станции. Об этом УНН в эксклюзивном комментарии сообщил спикер штаба АТО Сергей Жмурко.

"Планируется проведение работ на Донецкой фильтровальной станции. Линии электропередач отремонтированы, есть свет. Есть договоренность режима тишины, и сейчас начинаются работы. Если не будет открыт огонь, то ДФС будет запущена, и город и населенные пункты, которые она обеспечивает водой, получат водоснабжение", - сообщил он.

Он отметил, что если в течение дня обстрелы не возобновятся, то к концу дня фильтровальная станция заработает.

"До конца светлого времени суток (заработает станция - ред.), рабочего дня. Но для этого нужно, чтобы не было обстрелов и можно было обеспечить безопасность ремонтной бригаде", - добавил он.

Как сообщал УНН, 16 марта линию электропередач вблизи Авдеевки восстановили.

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