Штаб АТО: підтвердження інформації про виявлені бойовиками тіла трьох українських військових немає

“Ні, вже було кілька повідомлень про те, що цю інформацію нібито підтвердили. Ні, поки офіційно, на сьогоднішній день, немає підтвердження. Поки не буде стовідсоткової інформації, ніхто нічого не підтвердить”, — відповів Л.Матюхін на запитання стосовно нової інформації про перебування на стороні окупантів тіл трьох українських військових.

Як повідомляв УНН, бойовики на Донбасі заявили про знайдення тіл трьох українських військових. Є підозри, що тіла належать трьом зниклим військовослужбовцям.

Нагадаємо, 8 січня біля лінії розмежування зник зв’язок з трьома військовослужбовцями.