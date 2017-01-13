Штаб АТО: подтверждения информации об обнаружении боевиками тел трех украинских военных нет
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Пока нет никакой официальной информации по поводу тел трех украинских военных, о нахождении которых ранее сообщили боевики. Об этом УНН сообщил руководитель пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин.
"Нет, уже было несколько сообщений о том, что эту информацию якобы подтвердили. Нет, пока официально, на сегодняшний день, нет подтверждения. Пока не будет стопроцентной информации, никто ничего не подтвердит", - ответил Л.Матюхин на вопрос о новой информации о пребывании на стороне оккупантов тел трех украинских военных.
Как сообщал УНН, боевики на Донбассе заявили об обнаружении тел трех украинских военных. Есть подозрения, что тела принадлежат трем пропавшим военнослужащим.
Напомним, 8 января возле линии разграничения пропала связь с тремя военнослужащими.