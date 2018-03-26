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Шпигунський скандал: українського журналіста Шаройко готові обміняти на білоруса Політіку

Шпигунський скандал: українського журналіста Шаройко готові обміняти на білоруса Політіку

Київ • УНН

 • 8786 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Кореспондента “Українського радіо” Павла Шаройко, якого звинувачують в шпигунстві Мінськ готовий обміняти на свого громадянина Юрія Політіку, якого в Україні також звинувачують у шпигунстві. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Білоруський партизан”.

Видання, посилаючись на свої джерела, повідомляє, що всі документи по обміну вже підготовлені і чекають підписи. Соответствующая домовленість була досягнута на зустрічі високопоставлених представників Білорусі та України.

“Звільнення планується здійснити шляхом обміну Шаройко на білоруса Юрія Політіку, якого затримали в Україні”, — пише білоруський партизан.

Як повідомляв УНН, 25 жовтня 2017 року Мінську співробітники КДБ затримали українського журналіста Павла Шаройко і звинуватили в шпигунстві.

Білоруські спецслцжби повідомили, що Шаройко створив в Білорусі “агентурну мережу з числа громадян Білорусі, які за грошову винагороду виконували його завдання зі збору відомостей розвідувального характеру у військово-політичній сфері”.

Крім того, за даними білоруської сторони, діяльність Шаройко курирував співробітник посольства Ігор Скворцов, він був висланий з Мінська. Київ також у відповідь вислав з України білоруського дипломата.

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