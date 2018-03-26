Шпигунський скандал: українського журналіста Шаройко готові обміняти на білоруса Політіку
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Кореспондента “Українського радіо” Павла Шаройко, якого звинувачують в шпигунстві Мінськ готовий обміняти на свого громадянина Юрія Політіку, якого в Україні також звинувачують у шпигунстві. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Білоруський партизан”.
Видання, посилаючись на свої джерела, повідомляє, що всі документи по обміну вже підготовлені і чекають підписи. Соответствующая домовленість була досягнута на зустрічі високопоставлених представників Білорусі та України.
“Звільнення планується здійснити шляхом обміну Шаройко на білоруса Юрія Політіку, якого затримали в Україні”, — пише білоруський партизан.
Як повідомляв УНН, 25 жовтня 2017 року Мінську співробітники КДБ затримали українського журналіста Павла Шаройко і звинуватили в шпигунстві.
Білоруські спецслцжби повідомили, що Шаройко створив в Білорусі “агентурну мережу з числа громадян Білорусі, які за грошову винагороду виконували його завдання зі збору відомостей розвідувального характеру у військово-політичній сфері”.
Крім того, за даними білоруської сторони, діяльність Шаройко курирував співробітник посольства Ігор Скворцов, він був висланий з Мінська. Київ також у відповідь вислав з України білоруського дипломата.