Шотландки вирішили не кидати роботу після мільйонного виграшу в лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Мешканки шотландського округу Норт-Ланаркшир виграли понад 1 млн фунтів стерлінгів (близько 1,3 млн дол. США) у лотерею EuroMillions, повідомляє УНН з посиланням на видання Daily Mail.
Йдеться про 15 шотландок, які працюють медсестрами в одній з лікарень міста Мазервелл. Переможниці грають таким складом протягом останніх 3 років, однак більше 12 фунтів стерлінгів (16 дол.) вони раніше не вигравали.
Переважна більшість переможців вирішили не кидати роботу. Разом з цим, кожна з них вже розпланувала, як витратить виграні гроші - йдеться про довгоочікуваний відпочинок, автомобілі і навіть мотоцикли.
Нагадаємо, результати проведених досліджень свідчать, що більшість людей грають у лотерею, щоб поліпшити своє фінансове становище. І українці не виняток. Лічильник мільйонерів "Лото-Забава" налічує вже 289 щасливчиків, яким вдалося зірвати призи від 1 млн грн і більше. Лише цього року в Україні з'явилося 10 нових мільйонерів завдяки цій державній лотереї.
Виграні кошти переможці, зазвичай, витрачають на поліпшення житлових умов, вирішення фінансових проблем, придбання автомобіля, забезпечення освіти для дітей чи онуків, і лише трохи залишають для задоволення своїх маленьких радостей у вигляді довгоочікуваної відпустки в різних куточках України або за кордоном. Більшість українців ставляться до раптово виграних грошей як до можливості поліпшити умови проживання і шансу здійснити давні мрії. Тому і використовують вони їх розумно, і, певною мірою, альтруїстично, на благо дітей і онуків.
Нагадаємо, що недавно переможець тиражу №904 від 4 грудня 2016 року лотереї "Лото-Забава", будівельник з Черкаської області Володимир Квач, поділився з журналістами тим, як змінилося його життя після виграшу 1 мільйона гривень. Він уже зробив капітальний ремонт у будинку, придбав новий автомобіль і вперше з'їздив із сім'єю на море.