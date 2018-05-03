Шотландки решили не бросать работу после миллионного выигрыша в лотерею

Речь идет о 15 шотландках, которые работают медсестрами в одной из больниц города Мазервелл. Победительницы играют таким составом на протяжении последних 3 лет, однако больше 12 фунтов стерлингов (16 долл.) они ранее не выигрывали.

Подавляющее большинство победителей решили не бросать работу. Вместе с этим, каждая из них уже распланировала, как потратит выигранные деньги - речь идет о долгожданном отдыхе, автомобилях и даже мотоциклах.

Напомним, результаты проведенных исследований свидетельствуют, что большинство людей играют в лотерею, чтобы улучшить свое финансовое положение. И украинцы не исключение. Счетчик миллионеров "Лото-Забава" насчитывает уже 289 счастливчиков, которым удалось сорвать призы от 1 млн грн и больше. Только в этом году в Украине появилось 10 новых миллионеров благодаря этой государственной лотерее.

Выигранные средства победители, в основном, тратят на улучшение жилищных условий, решение финансовых проблем, приобретение автомобиля, обеспечение образования для детей или внуков, и лишь немного оставляют для удовлетворения своих маленьких радостей в виде долгожданного отпуска в разных уголках Украины или за рубежом. Большинство украинцев относятся к внезапно выигранным деньгам как к возможности улучшить условия жизни и шансу осуществить давние мечты. Поэтому и используют они их разумно, и, в какой-то степени, альтруистически, на благо детей и внуков.

Напомним, что недавно победитель тиража №904 от 4 декабря 2016 года лотереи "Лото-Забава", строитель из Черкасской области Владимир Квач, поделился с журналистами тем, как изменилась его жизнь после выигрыша 1 миллиона гривен. Он уже сделал капитальный ремонт в доме, приобрел новый автомобиль и впервые съездил с семьёй на море.