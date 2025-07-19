Шостка зазнала майже 4-годинної атаки рф дронами: є руйнування інфраструктури

У Сумській області Шосткинська громада зазнала майже чотиригодинну нічну атаку російських військ дронами, є руйнування цивільної інфраструктури та у житловому секторі, повідомив у суботу голова Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram, пише УНН.

Уночі Шосткинська громада знову зазнала масованого удару з боку рф. Майже протягом чотирьох годин росіяни атакували Шостку ударними БпЛА. Внаслідок атаки ворога зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури. Також є пошкодження у житловому секторі - написав Григоров.

З його слів, "попередньо, обійшлося без постраждалих".

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