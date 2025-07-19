Шостка подверглась почти 4-часовой атаке РФ дронами: есть разрушения инфраструктуры
Киев • УНН
Шосткинская община Сумской области пережила почти четырехчасовую ночную атаку российских ударных БпЛА. В результате удара разрушены объекты гражданской инфраструктуры и поврежден жилой сектор, пострадавших нет.
В Сумской области Шосткинская община подверглась почти четырехчасовой ночной атаке российских войск дронами, есть разрушения гражданской инфраструктуры и в жилом секторе, сообщил в субботу глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram, пишет УНН.
Ночью Шосткинская община снова подверглась массированному удару со стороны РФ. Почти в течение четырех часов россияне атаковали Шостку ударными БПЛА. В результате атаки врага разрушены объекты гражданской инфраструктуры. Также есть повреждения в жилом секторе
По его словам, "предварительно, обошлось без пострадавших".
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