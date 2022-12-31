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Шольц заявив, що й надалі підтримуватиме Україну

Шольц заявив, що й надалі підтримуватиме Україну

Київ • УНН

 • 1351919 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц у новорічному зверненні до співгромадян заявив, що у 2023 році його країна продовжить підтримувати Україну, передає УНН з посиланням на Tagesschau.

Цитата

“Жоден огляд року не обходиться без кадрів 24 лютого, коли на світанку перші російські ракети влучили в Київ, Харків, Одесу та інші українські міста. путін веде імперіалістичну загарбницьку війну прямо посеред Європи. Однак він не захопив Україну за кілька днів, як планував. Українці мужньо захищають свою країну, у тому числі завдяки нашій допомозі”, - сказав він.

Шольц запевнив, що й надалі підтримуватиме Україну.

Також він додав, що НАТО і ЄС не розділені, “як під час багатьох попередніх криз, а більш єдині, ніж вони були протягом тривалого часу”.

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