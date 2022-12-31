Шольц заявил, что и дальше будет поддерживать Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц в новогоднем обращении к согражданам заявил, что в 2023 году его страна продолжит поддерживать Украину, передает УНН со ссылкой на Tagesschau.
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“Ни один обзор года не обходится без кадров 24 февраля, когда на рассвете первые российские ракеты попали в Киев, Харьков, Одессу и другие украинские города. путин ведет империалистическую захватническую войну прямо посреди Европы. Однако он не захватил Украину за несколько дней, как планировал. Украинцы мужественно защищают свою страну, в том числе благодаря нашей помощи”, - сказал он.
Шольц заверил, что и в дальнейшем будет поддерживать Украину.
Также он добавил, что НАТО и ЕС не разделены, “как во время многих предыдущих кризисов, а более едины, чем они были в течение длительного времени”.
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