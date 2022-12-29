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Мир в Україні: Стівен Кінг відповів на запитання про найбільшу мрію на 2023 рік

Мир в Україні: Стівен Кінг відповів на запитання про найбільшу мрію на 2023 рік

Київ • УНН

 • 914195 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Американський письменник Стівен Кінг побажав на наступний рік мир в Україні, відповідаючи на твіт свого колеги, письменника Дона Вінслоу, передає УНН.

Деталі

Вінслоу запитав у своїх читачів в Твіттері, яка їх найбільша мрія на 2023 рік. Кінг відповів: «Мир в Україні».

Нагадаємо

В травні письменник Стівен Кінг закликав світових лідерів не послаблювати санкції проти росії, а навпаки продовжувати економічний тиск.

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