Мир в Україні: Стівен Кінг відповів на запитання про найбільшу мрію на 2023 рік

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Вінслоу запитав у своїх читачів в Твіттері, яка їх найбільша мрія на 2023 рік. Кінг відповів: «Мир в Україні».

Нагадаємо

В травні письменник Стівен Кінг закликав світових лідерів не послаблювати санкції проти росії, а навпаки продовжувати економічний тиск.