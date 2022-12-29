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14:16 • 13205 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 33727 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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13:04 • 67902 просмотра

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Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 134013 просмотра

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14 марта, 06:00 • 122318 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 135824 просмотра

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13 марта, 17:25 • 117309 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

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13 марта, 13:47 • 131641 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мир в Украине: Стивен Кинг ответил на вопрос о самой большой мечте на 2023 год

Мир в Украине: Стивен Кинг ответил на вопрос о самой большой мечте на 2023 год

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. Американский писатель Стивен Кинг пожелал на следующий год мир в Украине, отвечая на твит своего коллеги, писателя Дона Уинслоу, передает УНН.

Детали

Уинслоу спросил своих читателей в Твиттере, какая их самая большая мечта на 2023 год. Кинг ответил: «Мир в Украине».

Напомним

В мае писатель Стивен Кинг призвал мировых лидеров не ослаблять санкции против россии, а наоборот продолжать экономическое давление.

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