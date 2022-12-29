Мир в Украине: Стивен Кинг ответил на вопрос о самой большой мечте на 2023 год

Детали

Уинслоу спросил своих читателей в Твиттере, какая их самая большая мечта на 2023 год. Кинг ответил: «Мир в Украине».

Напомним

В мае писатель Стивен Кинг призвал мировых лидеров не ослаблять санкции против россии, а наоборот продолжать экономическое давление.