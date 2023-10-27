Шольц: Ізраїль під час атак на сектор Гази дотримується міжнародного права
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Канцлер Олаф Шольц висловив упевненість у дотриманні ізраїльською армією міжнародного права під час атак у секторі Газа. Про це пише Tagesshau, передає УНН.
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«Ізраїль є демократичною державою з дуже гуманітарними принципами, якими вона керується», — сказав Шольц на саміті ЄС у Брюсселі. «І тому ви можете бути впевнені, що ізраїльська армія також дотримуватиметься норм міжнародного права в тому, що вона робить. Я в цьому не сумніваюся».
Саміт ЄС «про те, щоб ми разом дали зрозуміти, що ми підтримуємо Ізраїль у захисті його власної країни від жахливого нападу ХАМАС», — підкреслив Шольц.
Доповнення
Нові супутникові знімки, опубліковані Maxar, показують значні пошкодження об’єктів по всій Газі. Зображення демонструють стан території сектору Гази після ізраїльських авіаударів у відповідь на терористичні атаки ХАМАС.