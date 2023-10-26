Maxar показала масштабні руйнування у секторі Гази
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Нові супутникові знімки, опубліковані Maxar, показують значні пошкодження об’єктів по всій Газі. Зображення демонструють стан території сектору Гази після ізраїльських авіаударів у відповідь на терористичні атаки ХАМАС. Про це йдеться у повідомленні CNN, передає УНН.
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«Нові супутникові знімки, опубліковані Maxar, показують значні пошкодження об’єктів по всій Газі після ізраїльських авіаударів у відповідь на несподівані атаки ХАМАС 7 жовтня», - повідомляє CNN.
Стверджується, що опубліковано зображення "до і після" Ататри, на північному заході Гази.
Нагадаємо
На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки, включно з ракетними ударами, з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ почав повітряні удари по угрупованню ХАМАС у секторі Гази. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 10 жовтня у ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські військові відновили контроль над кордоном з Газою, а згодом - що йде підготовка до наземної операції у секторі Гази.
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La société Maxar publie à nouveau des images satellite, cette fois axées sur la bande de Gaza et l'ampleur des destructions. pic.twitter.com/5SKfUoP1Nu— Brainless Partisans (@BPartisans) October 26, 2023