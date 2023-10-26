Maxar показала масштабные разрушения в секторе Газа

Детали

«Новые спутниковые снимки, опубликованные Maxar, показывают значительные повреждения объектов по всей Газе после израильских авиаударов в ответ на неожиданные атаки ХАМАС 7 октября», - сообщает CNN.

Утверждается, что опубликовано изображение "до и после" Ататры, на северо-западе Газы.

Напомним

На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке, включая ракетные удары, с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ начал воздушные удары по группировке ХАМАС в секторе Газа. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 10 октября в ЦАХАЛ заявили, что израильские военные восстановили контроль над границей с Газой, а впоследствии - что идёт подготовка к наземной операции в секторе Газы.

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La société Maxar publie à nouveau des images satellite, cette fois axées sur la bande de Gaza et l'ampleur des destructions. pic.twitter.com/5SKfUoP1Nu