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Шольц: Израиль во время атак на сектор Газа придерживается международного права

Киев • УНН

 • 100186 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Канцлер Олаф Шольц выразил уверенность в соблюдении израильской армией международного права во время атак в секторе Газа. Об этом пишет Tagesshau, передает УНН.

Шольц: Израиль во время атак на сектор Газа придерживается международного права

Цитата 

«Израиль является демократическим государством с очень гуманитарными принципами, которыми он руководствуется», — сказал Шольц на саммите ЕС в Брюсселе. «И поэтому вы можете быть уверены, что израильская армия также будет придерживаться норм международного права в том, что она делает. Я в этом не сомневаюсь».

Саммит ЕС «о том, чтобы мы вместе дали понять, что мы поддерживаем Израиль в защите его собственной страны от ужасного нападения ХАМАС», — подчеркнул Шольц.

Дополнение

Новые спутниковые снимки, опубликованные Maxar, показывают значительные повреждения объектов’по всей Газе. Изображения демонстрируют состояние территории сектора Газа после израильских авиаударов в ответ на террористические атаки ХАМАС.

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