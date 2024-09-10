Шмигаль про вирішення історичних питань з Польщею: треба говорити відверто та спокійно 

Вирішення спірних історичних питань з Польщею вимагає відвертого, спокійного і правдивого діалогу. Важливо обговорювати як перемоги, так і складні сторінки спільної історії, щоб уникнути маніпуляцій з боку ворогів. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції про результати роботи уряду, передає кореспондент УНН.

На питання польського журналіста, щодо того, як український уряд бачить вирішення спірних історичних питань між Україною та Польщею, Шмигаль відповів: "Україна та Польща — не просто сусіди, а справідні партнери. Польща підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення дуже активно. Польща — наш великий адвокат на нашому європейському треку. У нас спільна історія, в якій є спільні сторінки: і переможні - спільні перемоги, про це теж треба не забувати, і треба цінувати цю спільну нашу історію - але є також і сумні сторінки, про які треба говорити відверто, правдиво, але спокійно. Ми про це говорили з паном президентом Анджеєм Дудою під час його візиту до Києва, ми рухаємося в цьому треку. Спокійно рухаємося, і продовжуватимемо цей рух для того, щоб нашою історією не маніпулювали вороги. Тому ми маємо ці сторінки відкривати, читати і писати їх спільно, спокійно і дуже виважено".

Премʼєр наголошує, що Україна завжди дуже відверто говорила щодо історичних питань.

"Наш Інститут національної пам'яті спільно з відповідними польськими інституціями веде постійний діалог, ми постійно робимо кроки назустріч один одному. Хотілося б дуже швидко це вирішити, і в нас були пропозиції "все на все обміняти", домовитися, вирішити одним блоком, і взагалі закрити цю сторінку наших дискусій. Але наші історичні інституції мають певний підхід, вони рухаються, і з обох боків є певний прогрес", - зазначив Шмигаль.

Премʼєр наголосив, що під час війни вирішення історичних дискусій не є пріоритетом, адже зараз увага сфокусована на темі військовому співробітництві з Польщею.

Нагадаємо

Президент Інституту національної пам'яті Польщі закликав Україну дозволити ексгумацію жертв Волинської трагедії. Він наголосив на важливості цього питання для майбутньої співпраці між країнами.