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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Шмыгаль о решении исторических вопросов с Польшей: надо говорить откровенно и спокойно

Шмыгаль о решении исторических вопросов с Польшей: надо говорить откровенно и спокойно

Киев  •  УНН

10 сентября 2024, 12:11  •  9759 просмотра

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Премьер-министр Украины призвал к спокойному обсуждению общей истории с Польшей. Он подчеркнул важность откровенного диалога во избежание манипуляций со стороны врагов.

Решение спорных исторических вопросов с Польшей требует откровенного, спокойного и правдивого диалога. Важно обсуждать как победы, так и сложные страницы общей истории, чтобы избежать манипуляций со стороны врагов. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции о результатах работы правительства, передает корреспондент УНН

На вопрос польского журналиста, относительно того, как украинское правительство видит решение спорных исторических вопросов между Украиной и Польшей, Шмыгаль ответил:  "Украина и Польша - не просто соседи, а настоящие партнеры. Польша поддерживает Украину с первых дней полномасштабного вторжения очень активно. Польша - наш большой адвокат на нашем европейском треке. У нас общая история, в которой есть общие страницы: и победные - общие победы, об этом тоже надо не забывать, и надо ценить эту общую нашу историю - но есть также и печальные страницы, о которых надо говорить откровенно, правдиво, но спокойно. Мы об этом говорили с господином президентом Анджеем Дудой во время его визита в Киев, мы движемся в этом треке. Спокойно движемся, и будем продолжать это движение для того, чтобы нашей историей не манипулировали враги. Поэтому мы должны эти страницы открывать, читать и писать их совместно, спокойно и очень взвешенно".

Премьер отмечает, что Украина всегда очень откровенно говорила по историческим вопросам.

 "Наш Институт национальной памяти совместно с соответствующими польскими институтами ведет постоянный диалог, мы постоянно делаем шаги навстречу друг другу. Хотелось бы очень быстро это решить, и у нас были предложения "все на все обменять", договориться, решить одним блоком, и вообще закрыть эту страницу наших дискуссий. Но наши исторические институты имеют определенный подход, они движутся, и с обеих сторон есть определенный прогресс", - отметил Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что во время войны решение исторических дискуссий не является приоритетом, ведь сейчас внимание сфокусировано на теме военного сотрудничества с Польшей.

Напомним 

Президент Института национальной памяти Польши призвал Украину разрешить эксгумацию жертв Волынской трагедии. Он отметил важность этого вопроса для будущего сотрудничества между странами. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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