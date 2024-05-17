Шмигаль хоче бачити програми для енергонезалежності громад, спонукає місцеву владу "активно включатися"
Київ • УНН
Уряд доручає Міністерству інфраструктури та Фонду енергоефективності спільно з місцевою владою розробити програми, які забезпечать мінімальну енергонезалежність для громад та багатоквартирних будинків.
Мінінфраструктури та Фонду енергоефективності доручають разом із місцевими керівниками пропрацювати програми забезпечення мінімальної енергетичної незалежності громад та окремих багатоквартирних будинків, повідомив у п'ятницю Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише УНН.
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Зі слів Прем'єра, енергоефективність - один з ключових елементів посилення енергетичної стійкості.
"Місцева влада має також активно включатися в усі ці процеси. Міністерству інфраструктури та Фонду енергоефективності буде доручено разом із місцевими керівниками пропрацювати програми забезпечення мінімальної енергетичної незалежності громад та окремих багатоквартирних будинків", - зазначив Шмигаль під час засідання уряду.
За його словами, має бути забезпечено роботу ліфтів, помп для водопостачання на верхні поверхи, окрема робота по генераторах та сонячних панелях.
ОСББ зможуть отримати компенсацію за встановлення сонячних електростанцій та теплових насосів для опалення - Шмигаль 10.05.24, 15:32 • 25607 переглядiв