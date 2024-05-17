Шмыгаль хочет видеть программы для энергонезависимости громад, побуждает местные власти "активно включаться"

Мининфраструктуры и Фонду энергоэффективности поручают вместе с местными руководителями проработать программы обеспечения минимальной энергетической независимости громад и отдельных многоквартирных домов, сообщил в пятницу Премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.

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По словам Премьера, энергоэффективность - один из ключевых элементов усиления энергетической устойчивости.

"Местная власть должна также активно включаться во все эти процессы. Министерству инфраструктуры и Фонду энергоэффективности будет поручено вместе с местными руководителями проработать программы обеспечения минимальной энергетической независимости громад и отдельных многоквартирных домов", - отметил Шмыгаль во время заседания правительства.

По его словам, должна быть обеспечена работа лифтов, насосов для водоснабжения на верхние этажи, отдельная работа по генераторам и солнечным панелям.

ОСМД смогут получить компенсацию за установку солнечных электростанций и тепловых насосов для отопления - Шмыгаль