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Шмигаль розповів, завдяки чому Україна зможе "здійснити прорив" у рейтингу Doing Business

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Продовження реформ, зокрема у сфері ведення бізнесу, є однією з ключових цілей Уряду. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-розмови з провідними підприємцями на тему “Україна і світ 2021”, пише УНН з посиланням на повідомлення Урядового порталу.

Шмигаль розповів, завдяки чому Україна зможе "здійснити прорив" у рейтингу Doing Business

Як зауважив прем’єр-міністр, Уряд ставить за мету досягти топ-50 в Індексі глобальної конкурентоспроможності та топ-30 у рейтингу Doing Business. “Зараз у рейтингу Doing Business ми коливаємося в районі 60-го місця. Є три параметри, які тримають нас унизу. Це підключення до електромереж, законодавство про банкрутство та доступність до фінансових ресурсів”, — зазначив Денис Шмигаль.

Глава Уряду зауважив, що це ті ризики, які внутрішні та зовнішні інвестори сприймають як обмеження для розвитку бізнесу.

Прем’єр-міністр відзначив, що вже ухвалений Кодекс України з процедур банкрутства. Подальша робота у законодавчій сфері та з підзаконними актами в цій сфері дасть змогу Україні піднятися в рейтингу Doing Business.

“Потрібні також законодавчі зміни стосовно підключення до електромереж. Ми зробили вже перші кроки. В Україні запроваджений так званий RAB-тариф. Це частина тарифу, яка відшкодовується власникам електромереж і спрямовується ними, власне, на реінвестиції в розвиток мереж і головне на здешевлення підключень”, — сказав Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр додав, що важливе також нормативне регулювання процедури підключення до електромереж: “Ми також цим займаємося. Це один із пріоритетів для бізнесу та інвесторів”.

Варто зазначити, що Світовий банк (СБ) прийняв рішення призупинити заплановану на жовтень публікацію рейтингу Doing Business, в якому щорічно оцінюються умови ведення бізнесу в різних країнах світу, в зв’язку з необхідністю вивчити порушення, допущені при зборі даних.

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