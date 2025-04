Світовий банк призупиняє публікацію рейтингу Doing Business: виявлено порушення при зборі даних раніше

“Публікація рейтингу Doing Business буде припинена на час проведення оцінки (порушень)”, — наголошується в документі.

СБ зазначає, що буде проведено “систематичний огляд і оцінка змін даних” останніх п’яти публікацій Doing Business. “Був відзначений ряд порушень, що стосуються змін даних в звітах Doing Business — 2018 і Doing Business — 2020 року, опублікованих в жовтні 2017 і 2019 років (відповідно). Зміни в даних не узгоджуються з методологією Doing Business”, — підкреслюється в повідомленні.

В організації підкреслили, що “будуть діяти на основі отриманих результатів” і скорегують в минулих публікаціях дані по країнам, “які найбільше постраждали від порушень”.

“Рада виконавчих директорів Світового банку була проінформована про ситуацію, як і влади країн, які найбільше постраждали від допущених порушень (при зборі) даних”, — вказали в СБ.

Відзначимо, що в останньому рейтингу — Україна піднялася відразу на 7 пунктів в рейтингу Doing Business-2020 і посіла 64 місце серед 190 країн.