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Всемирный банк приостанавливает публикацию рейтинга Doing Business: найдены нарушения при сборе данных ранее

Киев • УНН

 • 16324 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Всемирный банк (ВБ) принял решение приостановить запланированную на октябрь публикацию рейтинга Doing Business, в котором ежегодно оцениваются условия ведения бизнеса в разных странах мира, в связи с необходимостью изучить нарушения, допущенные при сборе данных. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении ВБ, отмечает УНН.

Всемирный банк приостанавливает публикацию рейтинга Doing Business: найдены нарушения при сборе данных ранее

“Публикация рейтинга Doing Business будет приостановлена на время проведения оценки (нарушений)”, — отмечается в документе.

ВБ отмечает, что будет проведен “систематический обзор и оценка изменений данных” последних пяти публикаций Doing Business. “Был отмечен ряд нарушений, касающихся изменений данных в отчетах Doing Business — 2018 и Doing Business — 2020, опубликованных в октябре 2017 и 2019 годов (соответственно). Изменения в данных не согласуются с методологией Doing Business”, — подчеркивается в сообщении.

В организации подчеркнули, что “будут действовать на основе полученных результатов” и скорректируют в прошлых публикациях данные по странам, “которые больше всего пострадали от нарушений”.

“Совет исполнительных директоров Всемирного банка был проинформирован о ситуации, как и власти стран, которые больше всего пострадали от допущенных нарушений (при сборе) данных”, — указали в ВБ.

Отметим, что в последнем рейтинге — Украина поднялась сразу на 7 пунктов в рейтинге Doing Business-2020 и заняла 64 место среди 190 стран.

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