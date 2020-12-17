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Шмыгаль рассказал, благодаря чему Украина сможет "осуществить прорыв" в рейтинге Doing Business

Киев • УНН

 • 18972 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Продолжение реформ, в частности в сфере ведения бизнеса, является одной из ключевых целей правительства. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-беседы с ведущими предпринимателями на тему “Украина и мир 2021”, пишет УНН со ссылкой на сообщение Правительственного портала.

Шмыгаль рассказал, благодаря чему Украина сможет "осуществить прорыв" в рейтинге Doing Business

Как отметил премьер-министр, Правительство ставит целью достичь топ-50 в Индексе глобальной конкурентоспособности и топ-30 в рейтинге Doing Business. “Сейчас в рейтинге Doing Business мы колеблемся в районе 60-го места. Есть три параметра, которые держат нас внизу. Это подключение к электросетям, законодательство о банкротстве и доступность к финансовым ресурсам”, — отметил Денис Шмыгаль.

Глава Правительства отметил, что это те риски, которые внутренние и внешние инвесторы воспринимают как ограничение для развития бизнеса.

Премьер-министр отметил, что уже принят Кодекс Украины из процедур банкротства. Дальнейшая работа в законодательной сфере и с подзаконными актами в этой сфере позволит Украине подняться в рейтинге Doing Business.

“Нужны также законодательные изменения относительно подключения к электросетям. Мы сделали уже первые шаги. В Украине введен так называемый RAB-тариф. Это часть тарифа, которая возмещается владельцам электросетей и направляется ими, собственно, на реинвестиции в развитие сетей и главное на удешевление подключений”, — сказал Денис Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что важно также нормативное регулирование процедуры подключения к электросетям: “Мы также этим занимаемся. Это один из приоритетов для бизнеса и инвесторов”.

Стоит отметить, что Всемирный банк (ВБ) принял решение приостановить запланированную на октябрь публикацию рейтинга Doing Business, в котором ежегодно оцениваются условия ведения бизнеса в разных странах мира, в связи с необходимостью изучить нарушения, допущенные при сборе данных.

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