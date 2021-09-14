Шмигаль прокоментував можливість підвищення тарифів на тлі зростання ціни на газ в Європі

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“Ціна газу зафіксована річним контрактом НАК „Нафтогазу“ на рівні 7,96 грн, цей контракт діє до 1 травня наступного року. Далі він переглядається і пропонується наступний контракт на наступний період. У більшості газопостачальних компаній ціна також зафіксована на рівні менше або у районі 8 грн для побутових споживачів. Це дуже важливий момент, тому що на сьогодні ціна б’є світові рекорди, ціна на газ наближається і перевищує по деяких договорах 700 доларів, і це більше 21 тис. грн за 1 тис. куб.м”, — сказав Шмигаль.

“Ми, як уряд, і Нафтогаз, як державна компанія, виступаємо гарантами того, що для побутових споживачів України ціна на газ не зміниться і буде лишатись згідно підписаного річного контракту 7,96 грн”, — додав прем’єр.

Деталі

На уточнююче питання щодо наміру тепловиків підвищувати тарифи, очільник уряду зазначив, що на сьогодні, згідно закону, тарифи залишились у відповідальності органів місцевого самоврядування.

“Якщо хтось з міських голів готовий брати на себе відповідальність і підвищувати тарифи в цей важкий час перед людьми, я думаю, по-перше, люди дадуть оцінку таким головам міст одразу ж. По-друге, зі сторони уряду зроблені всі необхідні дії для того, щоб це не відбулось... Якщо хтось із мерів буде це робити, ми будемо сідати і вести діалог... Поки що мери міст, де працюють теплокомуненерго, які хочуть підвищувати тарифи... ми поки що з такими мерами не спілкувались”, — додав він.

Також Шмигаль повідомив, що підготовка до опалювального сезону триває згідно графіку, на 90% енергосистема України готова до проведення опалювального сезону.

Що було раніше

Ціни на газ в Європі демонструють тенденцію до стрімкого зростання починаючи з літа поточного року. За останніми біржевими даними, ціна на газ в Європі в ході торгів 14 вересня перевищила позначку в 810 доларів за 1 тис. куб. м., оновивши черговий рекорд.

Експерти на тлі зазначених тенденцій прогнозують перегляд тарифів на газ в Україні.