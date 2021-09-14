Шмыгаль прокомментировал возможность повышения тарифов на фоне роста цены на газ в Европе
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Правительство выступает гарантом того, что для бытовых потребителей Украины цена на газ не изменится и будет оставаться согласно подписанного годового контракта 7,96 грн. Об этом во время пресс-конференции заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.
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"Цена газа зафиксирована летним контрактом НАК "Нафтогаза" на уровне 7,96 грн, этот контракт действует до 1 мая следующего года. Далее он пересматривается и предлагается следующий контракт на следующий период. В большинстве газоснабжающих компаний цена также зафиксирована на уровне менее или в районе 8 грн для бытовых потребителей. Это очень важный момент, так как на сегодня цена бьет мировые рекорды, цена на газ приближается и превышает по некоторым договорам 700 долларов, и это более 21 тыс. грн за 1 тыс. куб.м", - сказал Шмыгаль.
"Мы, как правительство, и Нафтогаз, как государственная компания, выступаем гарантами того, что для бытовых потребителей Украины цена на газ не изменится и будет оставаться согласно подписанного годового контракта 7,96 грн", - добавил премьер.
Детали
На уточняющий вопрос о намерении тепловиков повышать тарифы, глава правительства отметил, что на сегодня, согласно закону, тарифы остались в ответственности органов местного самоуправления.
"Если кто-то из городских голов готов брать на себя ответственность и повышать тарифы в это трудное время перед людьми, я думаю, во-первых, люди дадут оценку таким главам городов сразу. Во-вторых, с стороны правительства предприняты все необходимые действия для того, чтобы это не произошло ... Если кто-то из мэров будет это делать, мы будем садиться и вести диалог ... Пока мэры городов, где работают теплокоммунэнерго, которые хотят повышать тарифы... мы пока с такими мерами не общались", - добавил он.
Также Шмыгаль сообщил, что подготовка к отопительному сезону идет по графику, на 90% энергосистема Украины готова к проведению отопительного сезона.
Что было раньше
Цены на газ в Европе демонстрируют тенденцию к стремительному росту начиная с лета текущего года. По последним биржевыми данным, цена на газ в Европе в ходе торгов 14 сентября превысила отметку в 810 долларов за 1 тыс. куб. м., обновив очередной рекорд.
Эксперты на фоне указанных тенденций прогнозируют пересмотр тарифов на газ в Украине.