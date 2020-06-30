Шмигаль повідомив, за яких показників в країні знову посилять карантин

“Україна вийшла із загального жорсткого карантину, але окремі області, наприклад Львівщина, сьогодні античемпіон по захворюваності, там карантин посилений. Ця модель дозволяє балансувати на межі незакриття цілої країни та економіки і збереження життя і здоров’я людей”, — зазначив Прем’єр.

З його слів, наразі, у порівнянні з часом запровадження карантину у березні, в країні “готова медична система”, а українці встигли підготуватися морально.

“Ми хочемо зробити все можливе для того, щоб ми не закривали країну. Ми не можемо зараз передбачати, як далі розвиватимуться події. Ми бачимо, що пішло помірне зростання, зараз ми розуміємо і аналізуємо, які показники є ключовими — це завантаженість ліжкомісць у лікарнях. Ми не хочемо, щоб вона перетинала позначку у більше 50%”, — сказав Шмигаль.

Водночас він згадав, що наразі уже в двох областях завантаженість 52% і 60% - сигнал до того, щоб починати формувати другу лінійку лікарень.

“Ми відповідально ставимось до послаблень. Ми не відпустили все до кінця, не дозволили масові заходи, не відкрили міжобласне сполучення з регіонами, де є стрімке зростання. Щоб не втратити економіку, від чого наслідки та жертви можуть бути більші, ніж при такому рівні захворюваності... Ми ретельно контролюємо параметр кількості активних хворих на 100 тисяч населення. Сьогодні він складає 50 людей на 100 тисяч. Ми зробили для себе ліміт у 60 хворих. Це буде момент, при якому треба буде посилювати карантинні обмеження вже на рівні країни і окремих областей”, — пояснив він.

Як повідомляв УНН, за даними МОЗ, в Україні станом на 29 червня місто Київ та 12 областей не відповідають цільовим показникам, необхідних для переходу до наступного етапу послаблення карантинних обмежень.