В Україні до послаблення карантину не готові 12 областей і Київ – МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. В Україні станом на 29 червня місто Київ та 12 областей не відповідають цільовим показникам, необхідних для переходу до наступного етапу послаблення карантинних обмежень. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я України.
За даними МОЗ, показникам, окрім столиці, не відповідають Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.
Зазначимо, що перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям.
Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.
Як повідомляв УНН, за минулу добу коронавірус в Україні підтвердили у 646 осіб, з всього COVID-19 станом на ранок понеділка в Україні підтвердили у 43 628 людей.