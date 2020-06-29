В Україні вже понад 43,6 тис. випадків COVID-19, за добу - 646 випадків
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. За минулу добу коронавірус в Україні підтвердили у 646 осіб, з всього COVID-19 станом на ранок понеділка в Україні підтвердили у 43 628 людей. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу захворіло 646 осіб. З них 28 дітей та 85 медичних працівників. Було госпіталізовано 164 особи, зафіксовано 18 летальних випадків. При цьому одужало 93 пацієнта. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 43 628 людей, з них 3 175 дітей, а також 6 665 медпрацівників", - сказав Степанов.
Крім того, з його слів, загалом одужало 19 027 осіб, летальних випадків - 1 147.
Нагадаємо, станом на ранок понеділка загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 501,281. У свою чергу, одужали 5,123,425 людей.