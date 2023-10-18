Шмигаль: 60% нашого експортного зерна йде транзитом через румунську територію
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Наразі 60% українського експортного зерна йде транзитом через румунську територію. Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
Шмигаль зазначив, що Румунія стала частиною «зернового коридору» та «шляхів солідарності», а після поновлення рф чорноморської блокади транзитний коридор через дунайські порти до Румунії став ключовим для українського аграрного експорту.
Цитата
«Наразі 60% нашого експортного зерна йде транзитом через румунську територію. А за обсягами двосторонньої торгівлі Румунія для України вийшла на третє місце. І це далеко не межа», – наголосив прем’єр-міністр.
Крім того, зараз реалізовуються принципи та положення підписаної у серпні цього року угоди між урядами двох країн про посилення співпраці у забезпеченні надійного транзиту.
«Розширивши транзитний коридор в трикутнику Україна-Молдова-Румунія, ми можемо вдвічі збільшити наші експортні можливості в цьому напрямку», – зазначив Шмигаль.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вже скоро запрацює "зерновий коридор" з України через Молдову в Румунію
Доповнення
Кабміном у Києві спільно з румунською делегацією на чолі з прем’єр-міністром країни Марчелом Чолаку було проведено спільне засідання урядів. Було укладено сім документів, зокрема щодо збільшення виробничих потужностей та розширення виробництва боєприпасів.
За підсумком засідання уряду України та Румунії було підписано Спільну заяву щодо поглиблення співробітництва в різних галузях. Зокрема, домовилися підвищувати транзитний потенціал для експорту української аграрної продукції шляхом повноцінного використання шляхів солідарності ЄС.