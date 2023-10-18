Україна та Румунія домовилися підвищувати транзитний потенціал для експорту української аграрної продукції
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. За підсумком засідання уряду України та Румунії було підписано Спільну заяву щодо поглиблення співробітництва в різних галузях. Зокрема, домовилися підвищувати транзитний потенціал для експорту української аграрної продукції шляхом повноцінного використання шляхів солідарності ЄС. Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
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«Сьогодні за підсумками засідання Уряду України та Уряду Румунії в Києві підписали Спільну заяву щодо поглиблення співробітництва в різних галузях», - повідомив Шмигаль.
За його словами, було погоджено покращити роботу пунктів пропуску через українсько-румунський кордон
«Домовились підвищувати транзитний потенціал для експорту української аграрної продукції шляхом повноцінного використання шляхів солідарності ЄС. Сільське господарство. Крім розвитку шляхів солідарності, для українського продовольства це ще й потенціал реалізації проєктів у сфері зберігання зерна», - розповів Шмигаль.
Також він зазначив, що Україна хоче розвивати експортно-імпортні спроможності з європейським енергетичним простором.
«І тут, зокрема, зацікавлені у відновленні міждержавної повітряної лінії між Південноукраїнською АЕС та румунською підстанцією Ісакча», - сказав Шмигаль.
Шмигаль також повідомив, що Україна наголосила на можливості розширити взаємодію у сфері енергетики, транспорту та цифровізації через статус України як асоційованої держави-учасниці ініціативи «Трьох морів».
«Вже в найближчому майбутньому продемонструємо нові результати нашої співпраці. І кожен такий результат буде внеском в краще майбутнє українського і румунського народів, у мир та безпеку Європи та світу», - сказав Шмигаль.
Доповнення
Україна та Румунія провели спільне засідання урядів: є нові домовленості, у тому числі про боєприпаси.