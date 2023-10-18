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Шмыгаль: 60% нашего экспортного зерна идет транзитом через румынскую территорию

Киев • УНН

 • 275026 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Сейчас 60% украинского экспортного зерна идет транзитом через румынскую территорию. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Шмыгаль: 60% нашего экспортного зерна идет транзитом через румынскую территорию

Шмыгаль отметил, что Румыния стала частью «зернового коридора» и «путей солидарности», а после возобновления рф черноморской блокады транзитный коридор через дунайские порты в Румынию стал ключевым для украинского аграрного экспорта.

Цитата

«Сейчас 60% нашего экспортного зерна идет транзитом через румынскую территорию. А по объемам двусторонней торговли Румыния для Украины вышла на третье место. И это далеко не предел», – подчеркнул премьер-министр.

Кроме того, сейчас реализуются принципы и положения подписанного в августе этого года соглашения между правительствами двух стран об усилении сотрудничества в обеспечении надежного транзита.

«Расширив транзитный коридор в треугольнике Украина-Молдова-Румыния, мы можем вдвое увеличить наши экспортные возможности в этом направлении», – отметил Шмыгаль.

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Дополнение

Кабмином в Киеве совместно с румынской делегацией во главе с премьер-министром страны Марчелом Чолаку было проведено совместное заседание правительств. Было заключено семь документов, в частности по увеличению производственных мощностей и расширению производства боеприпасов.

По итогам заседания правительства Украины и Румынии было подписано Совместное заявление об углублении сотрудничества в различных областях. В частности, договорились повышать транзитный потенциал для экспорта украинской аграрной продукции путем полноценного использования путей солидарности ЕС.

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