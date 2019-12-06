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Шість слем-данків Леня не допомогли "Атланті" уникнути поразки в матчі НБА

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. У регулярному чемпіонаті НБА відбувся поєдинок "Атланти Хокс" центрового Олексія Леня та "Бруклін Нетс", передає кореспондент УНН.

Український центровий отримав 16:57 хвилини ігрового часу, проте за цей короткий проміжок зумів відзначитися високою результативністю — 18 очок (9/13 двоочкові) і 12 із них були набрані слем-данками.

Також в активі нашого земляка 7 підбирань, 3 передачі, 2 перехоплення і блок-шот. За кількістю передач Лень встановив власний рекорд сезону.

Попри це “Хокс” поступилися з рахунком 118:130 — 17 поразка при 5 виграшах.

Варто відзначити, що 18 набраних очок — це другий показник Леня в сезоні. 21 бал він набирав у грі з “Фініксом”.

Українські Національні Новини

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