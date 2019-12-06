Шість слем-данків Леня не допомогли "Атланті" уникнути поразки в матчі НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. У регулярному чемпіонаті НБА відбувся поєдинок "Атланти Хокс" центрового Олексія Леня та "Бруклін Нетс", передає кореспондент УНН.
Український центровий отримав 16:57 хвилини ігрового часу, проте за цей короткий проміжок зумів відзначитися високою результативністю — 18 очок (9/13 двоочкові) і 12 із них були набрані слем-данками.
Також в активі нашого земляка 7 підбирань, 3 передачі, 2 перехоплення і блок-шот. За кількістю передач Лень встановив власний рекорд сезону.
Попри це “Хокс” поступилися з рахунком 118:130 — 17 поразка при 5 виграшах.
Варто відзначити, що 18 набраних очок — це другий показник Леня в сезоні. 21 бал він набирав у грі з “Фініксом”.