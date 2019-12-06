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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Шесть слэм-данков Леня не помогли "Атланте" избежать поражения в матче НБА

Киев  •  УНН

 • 8643 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. В регулярном чемпионате НБА состоялся поединок "Атланты Хокс" центрового Алексея Леня и "Бруклин Нетс", передает корреспондент УНН.

Украинский центровой получил 16:57 минуты игрового времени, однако за этот короткий промежуток сумел отличиться высокой результативностью — 18 очков (9/13 двухочковые) и 12 из них были набраны слэм-данками.

Также в активе нашего земляка 7 подборов, 3 передачи, 2 перехвата и блок-шот. По количеству передач Лень установил собственный рекорд сезона.

Несмотря на это “Хокс” уступили со счетом 118:130 — 17 поражение при 5 выигрышах.

Стоит отметить, что 18 набранных очков — это второй показатель Леня в сезоне. 21 балл он набирал в игре с “Финиксом”.

Украинские Национальные Новости

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