Шесть слэм-данков Леня не помогли "Атланте" избежать поражения в матче НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В регулярном чемпионате НБА состоялся поединок "Атланты Хокс" центрового Алексея Леня и "Бруклин Нетс", передает корреспондент УНН.
Украинский центровой получил 16:57 минуты игрового времени, однако за этот короткий промежуток сумел отличиться высокой результативностью — 18 очков (9/13 двухочковые) и 12 из них были набраны слэм-данками.
Также в активе нашего земляка 7 подборов, 3 передачи, 2 перехвата и блок-шот. По количеству передач Лень установил собственный рекорд сезона.
Несмотря на это “Хокс” уступили со счетом 118:130 — 17 поражение при 5 выигрышах.
Стоит отметить, что 18 набранных очков — это второй показатель Леня в сезоне. 21 балл он набирал в игре с “Финиксом”.