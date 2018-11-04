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Шість людей загинули у ДТП з вантажівкою в Ізраїлі

Шість людей загинули у ДТП з вантажівкою в Ізраїлі

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Шестеро людей в Ізраїлі загинули в неділю у результаті дорожньо-транспортної пригоди недалеко від Наблуса на Західному березі ріки Йордан, коли вантажівка зіткнулася з пасажирським мікроавтобусом. Про це УНН повідомляє з посиланням на Haaretz.

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ДТП сталася на шосе 90 поблизу Мертвого моря. Тіла шістьох загиблих, ймовірно, будівельників, опинилися затиснутими у транспортному засобі, і їх виймали рятувальники.

Четверо інших були важко поранені і також витягнуті з пошкодженого автомобіля. Вони були доправлені вертольотом у найближчу лікарню.

Нагадаємо, понад 30 автівок зіткнулися  на північному заході Китаю. У результаті ДТП загинули щонайменше 15 людей.

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