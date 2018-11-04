Шесть человек погибли в ДТП с грузовиком в Израиле
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Шесть человек в Израиле погибли в воскресенье в результате дорожно-транспортного происшествия недалеко от Наблуса на Западном берегу реки Иордан, когда грузовик столкнулся с пассажирским микроавтобусом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Haaretz.
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ДТП произошло на шоссе 90 вблизи Мертвого моря. Тела шестерых погибших, вероятно, строителей, оказались зажатыми в автомобиле, и их вынимали спасатели.
Четверо других были тяжело ранены и также вытянуты из поврежденного автомобиля. Они были доставлены вертолетом в ближайшую больницу.
Напомним, более 30 автомобилей столкнулись на северо-западе Китая. В результате ДТП погибли по меньшей мере 15 человек.