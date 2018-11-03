Поїзд зіткнувся з вантажівкою на Кубані: близько 20 осіб постраждали
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Краснодарському краї Росії зіткнулися потяг і вантажівка, постраждали близько 20 осіб, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Сьогодні о 4:10 на залізничному переїзді між станціями Тимашевська і Ведмідовка Північно-Кавказької залізниці водій вантажного автомобіля виїхав на залізничний переїзд перед наближенням пасажирським поїздом №301 сполученням Мінськ - Адлер. В результаті ДТП постраждали машиніст і помічник машиніста, водій автомобіля доставлений в лікарню. 15 пасажирів поїзда звернулися за медичною допомогою зі скаргами на легкі травми", - йдеться в повідомленні.
В результаті події госпіталізовано трьох людей - крім водія вантажівки, це машиніст і його помічник.
Машиніст застосував екстрене гальмування, але відстань була недостатньою, і зіткнення уникнути не вдалося.
При цьому поїзд продовжив рух після заміни локомотива.
Нагадаємо, на Тайвані потяг зійшов з рейок: 17 загиблих, більше 100 поранених.