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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 118343 просмотра

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7 марта, 19:45 • 157164 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Поезд столкнулся с грузовиком в Краснодарском крае: около 20 человек пострадали

Поезд столкнулся с грузовиком в Краснодарском крае: около 20 человек пострадали

Киев  •  УНН

 • 14310 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Краснодарском крае России столкнулись поезд и грузовик, пострадали около 20 человек, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

“Сегодня в 4:10 на железнодорожном переезде между станциями Тимашевская и Ведмидовка Северо-Кавказской железной дороги водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 301 сообщением Минск — Адлер. В результате ДТП пострадали машинист и помощник машиниста, водитель автомобиля доставлен в больницу. 15 пассажиров поезда обратились за медицинской помощью с жалобами на легкие травмы”, — говорится в сообщении.

В результате происшествия госпитализированы три человека — помимо водителя грузовика, это машинист и его помощник.

Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

При этом поезд продолжил движение после замены локомотива.

Напомним, на Тайване поезд сошел с рельсов: 17 погибших, более 100 раненых.

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