Поезд столкнулся с грузовиком в Краснодарском крае: около 20 человек пострадали
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Краснодарском крае России столкнулись поезд и грузовик, пострадали около 20 человек, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Сегодня в 4:10 на железнодорожном переезде между станциями Тимашевская и Ведмидовка Северо-Кавказской железной дороги водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 301 сообщением Минск — Адлер. В результате ДТП пострадали машинист и помощник машиниста, водитель автомобиля доставлен в больницу. 15 пассажиров поезда обратились за медицинской помощью с жалобами на легкие травмы”, — говорится в сообщении.
В результате происшествия госпитализированы три человека — помимо водителя грузовика, это машинист и его помощник.
Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.
При этом поезд продолжил движение после замены локомотива.
Напомним, на Тайване поезд сошел с рельсов: 17 погибших, более 100 раненых.