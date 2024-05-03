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Що буде з тарифами - у НБУ дали прогноз

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В Україні очікується поступове приведення тарифів на комунальні послуги до ринкового рівня протягом декількох років, але час і масштаби коригування залишаються невизначеними.

В Україні очікується поступове приведення тарифів на послуги ЖКГ до ринково обґрунтованих рівнів протягом кількох років, однак терміни та параметри їхнього коригування є сферою невизначеності, повідомив НБУ у щоквартальному інфляційному звіті за квітень 2024 року, пише УНН.

Деталі

"Очікується поетапне приведення тарифів на послуги ЖКГ до економічно обґрунтованих рівнів протягом кількох років. Водночас з огляду на складну ситуацію в енергетиці дотаційні тарифи на е/е для побутових споживачів можуть зростати швидше. Зокрема, у цей прогноз закладається достатньо швидке та суттєве зростання цін на електроенергію. Це формуватиме додатковий тиск на ціни та потреби в збільшенні субсидій для населення", - вказують у НБУ.

При цьому у Нацбанку зауважили, що "тривале відтермінування рішень щодо підвищення тарифів на послуги ЖКГ зумовить нижчу інфляцію, але накопичуватиме квазіфіскальні дисбаланси та погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній". "Це посилюватиме ризики нестабільності на внутрішньому ринку енергоресурсів, погіршуватиме інвестиційний потенціал галузі, тоді як ціновий тиск лише відкладатиметься на майбутнє", - зазначили у НБУ.

Чи чекати змін тарифів на електроенергію? У НКРЕКП запевняють, що робота не ведеться03.04.24, 20:38 • 62057 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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