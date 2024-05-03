Что будет с тарифами - в НБУ дали прогноз

В Украине ожидается постепенное приведение тарифов на услуги ЖКХ к рыночно обоснованным уровням в течение нескольких лет, однако сроки и параметры их корректировки являются сферой неопределенности, сообщил НБУ в ежеквартальном инфляционном отчете за апрель 2024 года, пишет УНН.

Детали

"Ожидается поэтапное приведение тарифов на услуги ЖКХ к экономически обоснованным уровням в течение нескольких лет. В то же время, учитывая сложную ситуацию в энергетике, дотационные тарифы на э/э для бытовых потребителей могут расти быстрее. В частности, в этот прогноз закладывается достаточно быстрый и существенный рост цен на электроэнергию. Это будет формировать дополнительное давление на цены и потребности в увеличении субсидий для населения", - указывают в НБУ.

При этом в Нацбанке отметили, что "длительная отсрочка решений по повышению тарифов на услуги ЖКХ обусловит более низкую инфляцию, но будет накапливать квазифискальные дисбалансы и ухудшать финансовое состояние государственных энергокомпаний". "Это будет усиливать риски нестабильности на внутреннем рынке энергоресурсов, ухудшать инвестиционный потенциал отрасли, тогда как ценовое давление будет только откладываться на будущее", - отметили в НБУ.

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