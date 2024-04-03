Ждать ли изменений тарифов на электроэнергию? В НКРЭКУ уверяют, что работа не ведется

Работа по изменению тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей не ведется. Об этом заявили в Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, передает УНН.

"... работа по изменению действующих тарифов на электрическую энергию для бытовых потребителей не ведется", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве уточнили, что в комментарии Председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка СМИ говорилось о том, что ему неизвестно о планах изменения режима ПСО с 1 мая и возможность изменений тарифов, в частности, поскольку принятие соответствующих решений не является компетенцией НКРЭКУ.

Подготовка повышения тарифов на электроэнергию не ведется - Минэнерго